Прямой эфир

Медики связали дневной сон с болезнью Альцгеймера

0
Фото: Global Look Press/Simon Katzer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Медики из Вашингтонского университета в США полагают, что люди, испытывающие сонливость в дневное время, склонны к болезни Альцгеймера. Об этом свидетельствуют данные нового исследования.

В нем приняли участие 189 человек, средний возраст которых составил 66 лет. Медики отслеживали биологическую активность добровольцев на протяжении двух недель.

Затем ученые сделали снимки их головного мозга, чтобы выявить бета-амилоиды, которые провоцируют болезнь Альцгеймера, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Установлено, что у добровольцев с амилоидными бляшками выявлена фрагментация в циклах биологических процессов — они хуже спят ночью и испытывают сонливость в дневное время.

Как писал портал iz.ru, ранее ученые из Гарвардского университета (США) установили, что первым признаком болезни Альцгеймера является постоянное беспокойство и депрессия, причиной которых становится образование бета-амилоида.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Британские ученые нашли необычное лекарство от болезни Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера начнут выявлять на ранней стадии
В Курчатовском институте нашли связь недуга, приводящего к слабоумию, с изменениями иммунитета

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017