Медики связали дневной сон с болезнью Альцгеймера

Медики из Вашингтонского университета в США полагают, что люди, испытывающие сонливость в дневное время, склонны к болезни Альцгеймера. Об этом свидетельствуют данные нового исследования.

В нем приняли участие 189 человек, средний возраст которых составил 66 лет. Медики отслеживали биологическую активность добровольцев на протяжении двух недель.

Затем ученые сделали снимки их головного мозга, чтобы выявить бета-амилоиды, которые провоцируют болезнь Альцгеймера, передает «РИА Новости» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Установлено, что у добровольцев с амилоидными бляшками выявлена фрагментация в циклах биологических процессов — они хуже спят ночью и испытывают сонливость в дневное время.

Как писал портал iz.ru, ранее ученые из Гарвардского университета (США) установили, что первым признаком болезни Альцгеймера является постоянное беспокойство и депрессия, причиной которых становится образование бета-амилоида.