КПРФ выберет кандидата в сенаторы от Хакасии в течение месяца

Партия КПРФ в течение месяца примет решение о кандидатуре сенатора от Республики Хакасия. Об этом заявил в понедельник Валентин Коновалов, избранный 11 ноября главой региона.

«Мной было представлено три кандидатуры... По поводу, кто из них станет (сенатором. — Ред.), решение будет приниматься партийным образом в соответствии со сроками», — цитирует Коновалова ТАСС.

В числе кандидатов два университетских преподавателя — Валерий Лушников и Валерий Шубаев, а также депутат абаканского горсовета, секретарь по агитации и пропаганде Хакасского регионального отделения КПРФ Валерий Усатюк.

Накануне Коновалов, который являлся единственным кандидатом на выборах главы Хакасии, набрал 57,57% голосов по итогам обработки 100% протоколов.

Первый тур выборов главы региона состоялся в сентябре. Тогда Коновалов стал лидером, набрав 44,81% голосов. Однако он не набрал необходимых для победы 50% голосов. За два дня до назначенного на 23 сентября второго тура выборов соперник Коновалова Виктор Зимин («Единая Россия») снял свою кандидатуру «по состоянию здоровья».

В связи с этим второй тур был перенесен. В нем должны были соревноваться Коновалов и кандидат от Партии роста Александр Мяхар. Однако последний заявил о снятии своей кандидатуры.