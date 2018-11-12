На Украине арестовали подозреваемого в причастности к нападению на Гандзюк

Суд на Украине арестовал подозреваемого в причастности к нападению на гражданскую активистку Екатерину Гандзюк. Об этом стало известно в понедельник, 12 ноября.

«Суд сегодня утром избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей... до 3 декабря текущего года господину Павловскому», — цитирует канал «112 Украина» главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Павловский — бывший помощник депутата Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко», сообщает ТАСС.

31 июля неизвестные облили Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Женщину госпитализировали с ожогами 35% тела. Гандзюк была известна активной позицией по разоблачению коррупционных и преступных схем представителей власти и силовых структур.

4 ноября администраторы посвященного активистке сообщества сообщили о смерти Гандзюк. Сначала уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания». Позже оно было переквалифицировано на статью «Покушение на убийство». В рамках расследования были задержаны шесть человек, четверо из них заключены под стражу.