Украина усилила контроль на границе

Пограничники усилили контроль на границе Украины, в том числе в столичных аэропортах. Причиной этого стало проведение в Киеве международного форума по энергетике, на который приедут представители ООН, Евросоюза, Всемирного банка и другие почетные гости. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщает пресс-служба госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что в стране был проведен целый ряд организационных и практических мероприятий, которые препятствовали проникновению организаторов акций по дестабилизации ситуации.

«Значительно усилен пограничный контроль и в аэропортах «Борисполь», «Киев» во время проведения форума», — говорится в сообщении.

Также была проведена проверка готовности пунктов пропуска, их бесперебойной работы по осуществлению пограничного контроля участников и гостей форума, добавляется в пресс-релизе.

Международный форум будет проходить с 12 по 15 ноября в Киеве в конгрессно-выставочном центре «Парковый».

7 ноября киевские власти ввели уголовную ответственность для россиян «за незаконное пересечение границы Украины». Наказание распространяется на представителей российских силовых структур и людей, въезжающих в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса с территории РФ с «целью нанести вред украинским интересам».