Центробанк назвал тройку лидирующих секторов на теневом рынке

Центральный банк России опубликовал на своем сайте информацию об отраслях экономики, в которых наиболее востребованы теневые финансовые услуги.

Согласно документу, по результатам первого полугодия 2018 года лидирует оптово-розничная торговля, в ней на долю теневых услуг приходится 33%. Второе место занимает строительная отрасль с 30%. Третье место занял сектор услуг с долей 21%.

В пятерке также оказались оптово-розничная торговля строительными и промышленными товарами (20%), оптово-розничная торговля товарами народного потребления (13%).

Теневые операции используются, чтобы уйти от уплаты налогов. Они предполагают обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж фиктивными способами.

8 ноября сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не бояться возможного незначительного повышения ключевой ставки. До конца текущего года ее могут повысить на 0,25 процентного пункта.