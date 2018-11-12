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Центробанк назвал тройку лидирующих секторов на теневом рынке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Центральный банк России опубликовал на своем сайте информацию об отраслях экономики, в которых наиболее востребованы теневые финансовые услуги.

Согласно документу, по результатам первого полугодия 2018 года лидирует оптово-розничная торговля, в ней на долю теневых услуг приходится 33%. Второе место занимает строительная отрасль с 30%. Третье место занял сектор услуг с долей 21%.

В пятерке также оказались оптово-розничная торговля строительными и промышленными товарами (20%), оптово-розничная торговля товарами народного потребления (13%).

Теневые операции используются, чтобы уйти от уплаты налогов. Они предполагают обналичивание денежных средств либо их вывод за рубеж фиктивными способами. 

8 ноября сообщалось, что глава Банка России Эльвира Набиуллина призвала не бояться возможного незначительного повышения ключевой ставки. До конца текущего года ее могут повысить на 0,25 процентного пункта.

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