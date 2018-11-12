Центробанк закрыл 326 сайтов лжекредиторов

Количество заблокированных Центробанком сайтов лжебанков выросло в семь раз за год — с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018-го.

Таковых насчитывается 326, следует из данных центра по борьбе с киберпреступностью (ФинЦЕРТ) при регуляторе, с которыми ознакомились «Известия».

По некоторым оценкам, ущерб от деятельности псевдокредитных организаций достиг 250 млн рублей, а число пострадавших составило более 50 тыс. По прогнозам ФинЦЕРТ, количество лжебанков в этом году будет расти.

Эксперты считают, что для борьбы с мошенниками необходимо повышать финансовую грамотность граждан, усиливать мониторинг преступных схем в интернете и ужесточать санкции за незаконную банковскую деятельность — вплоть до уголовной ответственности.

Подробнее — в материале «Известий»:

Банковский грим: ЦБ закрыл 326 сайтов лжекредиторов