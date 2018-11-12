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Путин заявил о необходимости ограничить сверхприбыль нефтяников внутри РФ

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Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
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Ситуация с ценами на нефтепродукты в России должна быть рыночной, но эту сферу нужно регулировать, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

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«Когда на мировом рынке нефти цены поднялись и поднялись прилично, это совсем не значит, что мы должны обеспечивать такую же сверхприбыль и внутри страны. Нужно так или иначе эту сферу регулировать», — заявил глава государства, чьи слова приводит «РИА Новости».

При этом Путин подчеркнул, что «ситуация должна быть, безусловно, рыночная». По его словам, «она такой и является».

Ранее, 7 ноября, премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) заключить с нефтяными компаниями соглашение о стабилизации цен на топливо.

В конце октября правительство и нефтяники предварительно договорились о фиксации стоимости топлива на уровне июля 2018 года.

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