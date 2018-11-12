Медведев сменил руководителя протокола премьер-министра

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Марину Ентальцеву от должности руководителя протокола главы правительства и назначил на ее место Сергея Соболева. Об этом 12 ноября информирует пресс-служба кабинета министров.

Как отмечает ТАСС, председатель правительства подписал распоряжение об отстранении Ентальцевой по ее просьбе.

«Федеральное агентство новостей» отмечает, что до назначения руководителем протокола Соболев занимал пост директора департамента протокола правительства РФ, а с 2008 по 2012 годы руководил управлением президентского протокола.

10 ноября президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Журавлева командующим войсками Западного военного округа (ЗВО).