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Путин назначил командующим войсками ЗВО Александра Журавлева

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Журавлева командующим войсками Западного военного округа (ЗВО), сообщил в субботу, 10 ноября, начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

«Указом президента Российской Федерации Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа», — приводит его слова «РИА Новости».

В июле командующий войсками ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов был назначен заместителем министра обороны России.

С ноября 2017 года Журавлев командовал войсками Восточного военного округа. Ранее он был заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

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