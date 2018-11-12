Прямой эфир

Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Атмосферное давление в Москве достигло рекордно высокого показателя 770 мм рт. ст. в ночь на 12 ноября. Об этом информирует столичное метеобюро.

В России будет создана система прогнозов состояния арктических морей
Она позволит получать информацию о прогнозируемом состоянии морской среды от 3 до 10 суток вперед

«Атмосферное давление в Москве за последние сутки выросло почти на 5 единиц, достигнув экстремально высоких 770 мм рт. ст.», — приводит «Интерфакс» сообщение представителей метеослужбы. Предыдущий максимум атмосферного давления 12 ноября был зарегистрирован в 1993 году, тогда оно составило 767 мм рт. ст.

Кроме того, по данным синоптиков, ночь на понедельник стала самой холодной с начала осени, в 6:00 мск температура опустилась до 6,9 градуса мороза. Днем воздух должен прогреться до 0... –2 градусов, а в ночь на вторник похолодает до –5...–7 градусов.

До этого самой холодной ночью этой осени стала ночь на 11 ноября — столбики термометров в столице опустились до 2,3 градуса мороза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Арктический антициклон принесет морозы в столичный регион
Синоптики предупредили жителей Москвы о резком похолодании

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017