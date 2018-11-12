Рекордно высокое атмосферное давление зафиксировано в Москве

Атмосферное давление в Москве достигло рекордно высокого показателя 770 мм рт. ст. в ночь на 12 ноября. Об этом информирует столичное метеобюро.

«Атмосферное давление в Москве за последние сутки выросло почти на 5 единиц, достигнув экстремально высоких 770 мм рт. ст.», — приводит «Интерфакс» сообщение представителей метеослужбы. Предыдущий максимум атмосферного давления 12 ноября был зарегистрирован в 1993 году, тогда оно составило 767 мм рт. ст.

Кроме того, по данным синоптиков, ночь на понедельник стала самой холодной с начала осени, в 6:00 мск температура опустилась до 6,9 градуса мороза. Днем воздух должен прогреться до 0... –2 градусов, а в ночь на вторник похолодает до –5...–7 градусов.

До этого самой холодной ночью этой осени стала ночь на 11 ноября — столбики термометров в столице опустились до 2,3 градуса мороза.