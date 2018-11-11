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Ночь на 11 ноября стала самой холодной в Москве с начала осени

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Утром 11 ноября в Москве похолодало до -2,3 градуса, рассказали «Интерфаксу» в метеобюро Москвы.

Синоптики отметили, что это — самый низкий показатель в столице с начала осени. До этого температура опускалась до рекордно низкой отметки 31 октября (-2 градуса).

По прогнозу Гидрометцентра России, на следующей неделе в столице и Подмосковье даже днем воздух не везде прогреется до плюсовых значений. В ночь на понедельник, 12 ноября, температура в Москве снизится до минус 4–6, по области местами — до -9 градусов. Атмосферное давление значительно превысит норму и достигнет 771 мм рт. ст.

8 ноября синоптики предупреждали о похолодании в городе к концу недели. Тогда они предсказали заморозки в ночь на 11 ноября до -3 градусов. В центре погоды «Фобос» также подтверждали эту информацию. Синоптики отмечали, что по данным столетних наблюдений, переход среднесуточной температуры через ноль происходит обычно 10 ноября.

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