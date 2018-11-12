Синоптики предупредили жителей Москвы о резком похолодании

Ночь с 11 на 12 ноября станет самой холодной в столице с начала осени. В понедельник в регион придут зимние морозы, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Уже в 22:00 воздух на базовой метеостанции ВДНХ остыл до минус 5 градусов», — написал метеоролог в Facebook. Он добавил, что к утру столбики термометров в Москве опустятся до минус 8–10 градусов. Такая температура является нормой для первой половины декабря, заметил Тишковец.

В Подмосковье утро понедельника будет еще холоднее: ожидается от 13 до 15 градусов мороза. Погода будет ясной и безоблачной.

Во вторник, 13 ноября, температурные значения не изменятся, а в среду холод ослабеет. Вечером 14 ноября в мегаполисе начнется слабая метель, которая продолжится и на следующий день. По данным сайта «Метеовести», землю припорошит 2–3 см снега.