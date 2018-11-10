Арктический антициклон принесет морозы в столичный регион

Из-за арктического антициклона, который надвигается на Москву и область, понедельник, 12 ноября, станет самым холодным днем предстоящей недели.

В ночь на понедельник и рано утром в российской столице ожидается от минус 6 до минус 8 градусов, в Подмосковье будет прохладней: столбики термометров опустятся до минус 10.

В течение дня ожидается около нуля, что ниже климатической нормы на три градуса.

Во вторник температурные значения не изменятся, а в среду холод ослабеет. Вечером 14 ноября в мегаполисе начнется слабая метель, которая продолжится и на следующий день. По данным сайта «Метеовести», землю припорошит 2–3 см снега.

10 ноября местами в Москве образуется гололедица. Днем температура воздуха не поднимется выше трех градусов тепла, а туман и морось продержатся в столице до воскресенья.