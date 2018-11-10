Синоптики рассказали о погоде в Москве в субботу

Облачная погода со слабыми осадками ожидается в столичном регионе в субботу, 10 ноября, передает Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, местами в Москве образуется гололедица. Днем температура воздуха не поднимется выше трех градусов тепла. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст. Ветер восточный, со скоростью 5–10 м/c. Ночью столбики термометров покажут до минус 4 градусов.

В Подмосковье днем ожидается от минус 1 до 4 градусов, ночью — 2–7 градусов ниже нуля.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что туман и морось продержатся в столице до воскресенья.