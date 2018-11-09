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Путин откроет памятник Тургеневу в Москве

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Фото: РИА Новости/Василий Малышев
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Президент России Владимир Путин откроет памятник Ивану Тургеневу в Москве в рамках мероприятий, посвященных 200-летию писателя. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Открытие памятника намечено на 10 ноября. Кроме того, глава государства примет участие и в других мероприятиях к юбилею писателя. В частности, Путин посетит Дом-музей Тургенева на Остоженке, где недавно завершилась реконструкция.

Как отмечает сайт kp.ru, также 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел, Владимир Путин посетит Московский университет МВД России имени Кикотя. Президент осмотрит учебно-научный комплекс института судебной экспертизы и пообщается с курсантами.

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