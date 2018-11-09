В Москве установили основание памятника Александру Солженицыну

В Таганском районе Москвы завершаются работы по установке основания монумента писателю Александру Солженицыну и благоустройству прилегающей территории. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Памятник писателю по решению Мосгордумы и распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина установят на Таганке на улице Александра Солженицына между домами 11 и 13. Монумент откроют к 100-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии 11 декабря 2018 года.

Проект памятника предусматривает гранитное мощение прилегающей территории, установку бордюров, скамеек, фонарей, урн и вазонов, а также высадку зеленых насаждений по периметру. Также на прилегающей к монументу территории установят детскую площадку, пишет сетевое издание m24.ru. Перед установкой памятника рабочие заменили более 1 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия территории.