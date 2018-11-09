Настоящая зима придет в Москву в выходные

Зимние температуры ожидаются в Москве уже в выходные, а на следующей неделе установится снежный покров. Об этом заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По словам специалиста, в ночь на воскресенье, 11 ноября, столбики термометров опустятся до минус 7 градусов. В понедельник температура воздуха не поднимется выше нуля, возможны осадки.

Снежные тучи заволокут небо во вторник, 13 ноября. Из-за отрицательных температур сформируется снежный покров, который растает только к концу следующей недели, когда среднесуточные температуры вновь поднимутся выше нуля, пишет «Российская газета».

8 ноября синоптики предупредили москвичей о грядущем похолодании, которое начнется из-за холодного антициклона. Давление будет высоким, близким к рекордным показателям.