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Прокуратура Вены раскрыла детали нового дела о шпионаже

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Прокуратура Вены подтвердила, что ведет расследование в отношении сотрудника Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом Австрии (контрразведка) по подозрению в шпионаже, передает «РИА Новости».

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Представитель прокуратуры отметил, что расследование ведется в закрытом режиме.

Ранее в воскресенье, 11 ноября, газета Kronen Zeitung написала, что сотрудник контрразведки Австрии подозревается в разглашении государственной тайны в пользу России.

Шпионский скандал в Австрии разразился 9 ноября. Официальный представитель австрийского минобороны Михаэль Бауэр заявил о раскрытии якобы случая шпионажа с участием отставного офицера австрийской армии. На следующий день мужчину задержали, по данным СМИ, он дал признательные показания.

В МИД РФ, комментируя информацию о разоблачении «российского шпиона», выразили недоумение, почему партнеры из Австрии не стали обсуждать подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к вбросу в СМИ.

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