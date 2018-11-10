Прямой эфир
Сюжет:

СМИ узнали о передаче «российским шпионом» данных об экс-главе генштаба Австрии и пирожных

0
Фото: Global Look Press/Bernd Kappelmeyer
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в разглашении государственной тайны, мог передать Москве информацию о том, что бывший начальник генштаба армии Австрии любит пирожные с ромом. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.

Укол Вены: к обвинениям против Москвы подключилась Австрия
Полковника генштаба этой страны подозревают в работе на российскую разведку

По ее данным, среди так называемой мягкой информации, которая была передана российским спецслужбам, были сведения о пристрастии экс-главы генштаба к традиционному австрийскому десерту пуншкрапфен, который подается во многих кондитерских и кафе страны, передает ТАСС.

9 ноября официальный представитель австрийского минобороны Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России некие документы и получал за это вознаграждение.

По информации издания Krone Zeitung, подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе и примерно каждые две недели встречался с российским куратором, передававшим ему задания.

В МИД РФ в свою очередь выразили недоумение, почему партнеры из Австрии не стали обсуждать подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к уже привычному на Западе образу действий и совершили вброс информации в СМИ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Австрийский посол прибыл в МИД России на фоне шпионского скандала
Президент Австрии потребовал тщательного расследования дела о шпионаже

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017