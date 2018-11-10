СМИ узнали о передаче «российским шпионом» данных об экс-главе генштаба Австрии и пирожных

Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в разглашении государственной тайны, мог передать Москве информацию о том, что бывший начальник генштаба армии Австрии любит пирожные с ромом. Об этом в субботу, 10 ноября, сообщила австрийская телерадиокомпания ORF.

По ее данным, среди так называемой мягкой информации, которая была передана российским спецслужбам, были сведения о пристрастии экс-главы генштаба к традиционному австрийскому десерту пуншкрапфен, который подается во многих кондитерских и кафе страны, передает ТАСС.

9 ноября официальный представитель австрийского минобороны Михаэль Бауэр заявил, что служба военной контрразведки страны раскрыла якобы случай шпионажа с участием офицера австрийской армии в отставке. Утверждается, что мужчина с 1990-х годов передавал России некие документы и получал за это вознаграждение.

По информации издания Krone Zeitung, подозреваемый занимал «очень незаметный пост» в штабе и примерно каждые две недели встречался с российским куратором, передававшим ему задания.

В МИД РФ в свою очередь выразили недоумение, почему партнеры из Австрии не стали обсуждать подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к уже привычному на Западе образу действий и совершили вброс информации в СМИ.