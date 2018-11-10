Президент Австрии призвал не драматизировать ситуацию со шпионажем

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию из-за скандала с участием отставного офицера, который обвиняется в шпионаже в пользу России. По его словам, пока рано давать оценку тому, как скандал повлияет на отношения между Веной и Москвой, для начала нужно разобраться в ситуации.

«Эту аферу следует сначала расследовать. Посмотрим, есть ли в ней нечто большее, чем, так сказать, выдуманная история, тогда нужно будет принимать соответствующие меры», — приводит ТАСС заявление Ван дер Беллена, сделанное в эфире австрийской общественной радиостанции О-1.

Глава государства также отметил, что нужно понять, к какой информации имел доступ обвиняемый. «Касается это национальных австрийских дел или это касается разных переговоров, например, с НАТО, — всё это надо выяснить. В настоящий момент я не вижу поводов это драматизировать», — заключил он.

Президент также отметил, что не будет обсуждать эту ситуацию с российским лидером Владимиром Путиным во время торжеств по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, которые пройдут в Париже 11 ноября.

Шпионский скандал в Австрии разразился 9 ноября. Официальный представитель австрийского минобороны Михаэль Бауэр заявил о раскрытии якобы случая шпионажа с участием отставного офицера австрийской армии. На следующий день мужчину задержали, по данным СМИ, он дал признательные показания.

Утверждается, что бывший военнослужащий с 1990-х годов передавал России документы и получил в качестве вознаграждения €300 тыс. Он якобы работал в министерстве обороны Австрии в Вене. По информации местной телерадиокомпании ORF, среди добытых им и переданных Москве сведений оказались и данные о том, что бывший начальник генштаба армии Австрии любит пирожные с ромом.

В МИД РФ, комментируя информацию о разоблачении «российского шпиона», выразили недоумение, почему партнеры из Австрии не стали обсуждать подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к вбросу в СМИ.