Посольство России в Вене отреагировало на признание «полковника-шпиона»

В российском посольстве в Австрии не стали комментировать сообщения прессы о том, что полковник вооруженных сил страны, которого подозревают в шпионаже в пользу России, признался в инкриминируемом преступлении.

«Без комментариев», — ответил «РИА Новости» на соответствующий вопрос пресс-секретарь дипмиссии Булат Хайдаров.

Газета Die Presse сообщила о признании австрийского офицера ранее 10 ноября. За передачу секретных сведений минобороны Австрии российской стороне он якобы получил €300 тыс., уточняет «Газета.ру».

В этот же день СМИ сообщили, что подозреваемый австрийскими властями в разглашении государственной тайны мог передать Москве данные о том, что бывший начальник генштаба армии Австрии любит пирожные с ромом.

«Шпионский скандал» разразился накануне: 9 ноября официальный представитель австрийского минобороны Михаэль Бауэр заявил о раскрытии якобы случая шпионажа с участием офицера австрийской армии.

В МИД России выразили недоумение, почему Вена не стала обсуждать вопрос через налаженные каналы. Москва посчитала такой подход неприемлемым и обратила внимание на заявление главы австрийского МИДа Карин Кнайсль, что отношения России и Австрии осложнятся, если подозрения в шпионаже будут подтверждены.