В Московской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек

В Московской области следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в Луховицком районе. Об этом 11 ноября сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Уточняется, что 10 ноября мужчина распивал спиртные напитки с супружеской парой пенсионеров и их сыном. В какой-то момент между хозяином дома и подозреваемым возник конфликт, во время которого последний нанес своему оппоненту множественные колото-резанные ранения тела, после чего убил женщину и ее сына.

В ведомстве также отметили, что подозреваемый был судим ранее, он признал вину и раскрыл подробности преступления.

7 ноября сообщалось, что в квартире жилого дома было обнаружено тело женщины и 13-летнего ребенка с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве женщины и подростка задержали 38-летнего сожителя погибшей. Позже стало известно, что у него есть алиби, и по подозрению в убийстве был задержан новый подозреваемый.