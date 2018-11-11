Прямой эфир

В Московской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московской области следователи задержали мужчину, подозреваемого в убийстве трех человек в Луховицком районе. Об этом 11 ноября сообщается на сайте следственного управления СКР по региону.

Уточняется, что 10 ноября мужчина распивал спиртные напитки с супружеской парой пенсионеров и их сыном. В какой-то момент между хозяином дома и подозреваемым возник конфликт, во время которого последний нанес своему оппоненту множественные колото-резанные ранения тела, после чего убил женщину и ее сына.

В ведомстве также отметили, что подозреваемый был судим ранее, он признал вину и раскрыл подробности преступления.

7 ноября сообщалось, что в квартире жилого дома было обнаружено тело женщины и 13-летнего ребенка с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве женщины и подростка задержали 38-летнего сожителя погибшей. Позже стало известно, что у него есть алиби, и по подозрению в убийстве был задержан новый подозреваемый.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК опубликовал фото подозреваемого в убийстве женщины и ребенка в Москве
Задержан подозреваемый в убийстве женщины в лифте юго-западе Москвы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017