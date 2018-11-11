Прямой эфир

Порошенко поздравил Польшу с Днем независимости

0
Фото: пресс-служба президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский лидер Петр Порошенко поздравил Польшу с Днем независимости. В своем Facebook он назвал страну дружественной и пожелал ей мира, благополучия и процветания.

В Варшаве обеспокоены возрождением ультраправых в Европе
МИД Польши призвал привлекать к уголовной ответственности лиц, прославляющих тоталитарные идеологии

Накануне украинское посольство в стране предупредило, что в этот день польские радикалы готовят провокации под видом украинских националистов.

11 ноября в Польше отмечают национальный праздник независимости. Он был введен в 1937 году в честь обретения суверенитета Польским царством в 1918 году. В этом году в стране празднуют столетие со дня памятной даты.

В последнее время отношения между Польшей и Украиной сильно обострились в связи с разными взглядами на исторические события. Варшава осуждает политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена на территории России) и ее лидера Степана Бандеры, проводимую нынешней киевской властью.

В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом. Кроме того, Варшава приняла закон о запрете пропаганды в стране бандеровской идеологии и отрицания геноцида поляков на Волыни.

В марте этого года во Львове неизвестные взорвали польский Мемориал орлят, посвященный повстанцам, которые не дали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить город.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Портреты Бандеры и Шухевича сожгли у посольства Украины в Варшаве
Польша исключила примирение с Украиной из-за отрицания Волынской резни

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017