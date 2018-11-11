Украинский лидер Петр Порошенко поздравил Польшу с Днем независимости. В своем Facebook он назвал страну дружественной и пожелал ей мира, благополучия и процветания.

Накануне украинское посольство в стране предупредило, что в этот день польские радикалы готовят провокации под видом украинских националистов.

11 ноября в Польше отмечают национальный праздник независимости. Он был введен в 1937 году в честь обретения суверенитета Польским царством в 1918 году. В этом году в стране празднуют столетие со дня памятной даты.

В последнее время отношения между Польшей и Украиной сильно обострились в связи с разными взглядами на исторические события. Варшава осуждает политику героизации воинов Организации украинских националистов (ОУН, запрещена на территории России) и ее лидера Степана Бандеры, проводимую нынешней киевской властью.

В 2016 году сенат Польши признал Волынскую резню геноцидом. Кроме того, Варшава приняла закон о запрете пропаганды в стране бандеровской идеологии и отрицания геноцида поляков на Волыни.

В марте этого года во Львове неизвестные взорвали польский Мемориал орлят, посвященный повстанцам, которые не дали войскам Западно-Украинской народной республики в 1918 году захватить город.