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Польша исключила примирение с Украиной из-за отрицания Волынской резни

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Фото: Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski via REUTERS
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Примирение народов Польши и Украины произойдет лишь при условии признания правды о Волынской резне. С таким заявлением выступил польский премьер Матеуш Моравецкий.

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«Есть преступления, в отношении которых не хватает слов, даже спустя 75 лет. Память жертв Волыни не может быть стерта», — написал премьер в своем микроблоге Twitter.

9 июля Моравецкий посетил Вроцлав, где принял участие в церемонии почтения памяти жертв Волынской резни. В частности, он возложил цветы к монументу погибшим от рук членов Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России), передает «РИА Новости».

Волынской резней называют массовое убийство поляков украинскими националистами в 1943 году. По разным данным, жертвами УПА стали от 110 до 130 тыс. человек.

Напряжение в отношениях между Польшей и Украиной возникло из-за поддерживаемого Киевом культа личности националиста Степана Бандеры. Варшава неоднократно требовала от украинских властей признать правду о Волынской резне. Киев, в свою очередь, обвинял польские власти в построении «исторической мифологии».

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