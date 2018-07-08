Прямой эфир

Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой

0
Фото: Global Look Press/MACIEJ GOCLON/FOTONEWS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую резню этнической чисткой. Такое заявление он сделал на Украине, куда прибыл для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии.

Восстание обреченных
Как жили и боролись за свою свободу обитатели Варшавского гетто

11 июля в Польше учрежден День памяти жертв геноцида, который совершили украинские националисты против граждан республики.

«Это печальная дата для многих польских семей, которые в 1942, 1943, 1944 годах потеряли на Волыни своих близких. Считается, что тут были убиты около 100 тыс. поляков», — приводит ТАСС слова президента Польши.

Между Польшей и Украиной не было войны, подчеркнул Дуда. «Это была обычная этническая чистка. Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий», — сказал польский президент.

Во время Второй мировой войны украинские националисты с февраля 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и старики.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит 8 июля Польшу, где планирует принять участие в церемонии открытия мемориала памяти украинцев, погибших от рук участников польских «крестьянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сенат Польши поддержал отмену наказания за обвинения граждан в холокосте
Петр Порошенко откроет памятник в Польше

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017