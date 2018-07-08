Президент Польши назвал Волынскую резню этнической чисткой

Президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую резню этнической чисткой. Такое заявление он сделал на Украине, куда прибыл для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине трагедии.

11 июля в Польше учрежден День памяти жертв геноцида, который совершили украинские националисты против граждан республики.

«Это печальная дата для многих польских семей, которые в 1942, 1943, 1944 годах потеряли на Волыни своих близких. Считается, что тут были убиты около 100 тыс. поляков», — приводит ТАСС слова президента Польши.

Между Польшей и Украиной не было войны, подчеркнул Дуда. «Это была обычная этническая чистка. Речь шла о том, чтобы убрать поляков с тех территорий», — сказал польский президент.

Во время Второй мировой войны украинские националисты с февраля 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и старики.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко посетит 8 июля Польшу, где планирует принять участие в церемонии открытия мемориала памяти украинцев, погибших от рук участников польских «крестьянских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.