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Порошенко призвал Польшу дружить с Украиной против «третьей стороны»

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Петр Порошенко предложил Варшаве сохранять дружественные отношения ради того, чтобы «третья сторона» не победила. Украинский лидер сделал заявление во время своего визита в Польшу.

Выступая со своим заявлением, Порошенко не указывал, какую именно «третью сторону» он имеет в виду. Однако позднее на своей странице в Facebook президент написал, что дружба Киева и Варшавы станет ответом на агрессивную политику России, сообщает РЕН ТВ.

Порошенко прибыл с визитом в Польшу 8 июля. Ранее он заявил, что рассчитывает на пересмотр положения закона об институте национальной памяти, которое касается оценки украинцев.

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