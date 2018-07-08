Порошенко надеется на пересмотр отношения Польши к Украине

Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что в Польше пересмотрят положение закона об институте национальной памяти, которое касается оценки украинцев, передает «РИА Новости».

«Мы против односторонних политических оценок совместного исторического прошлого, поскольку они не содействуют процессу нашего исторического примирения. И мы поддерживаем инициативы о пересмотре известных изменений в польское законодательство», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Порошенко призвал украинцев и поляков к взаимному прощению.

8 июля президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую резню этнической чисткой.

11 июля в Польше учрежден День памяти жертв геноцида, который совершили украинские националисты против граждан республики.

Во время Второй мировой войны украинские националисты с февраля 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и старики. В этом году в Польше вступил в силу закон, который вводит ответственность за отрицание Волынской резни и за пропаганду «бандеровской идеологии».