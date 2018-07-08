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Порошенко надеется на пересмотр отношения Польши к Украине

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает, что в Польше пересмотрят положение закона об институте национальной памяти, которое касается оценки украинцев, передает «РИА Новости».

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«Мы против односторонних политических оценок совместного исторического прошлого, поскольку они не содействуют процессу нашего исторического примирения. И мы поддерживаем инициативы о пересмотре известных изменений в польское законодательство», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

Порошенко призвал украинцев и поляков к взаимному прощению.

8 июля президент Польши Анджей Дуда назвал Волынскую резню этнической чисткой.

11 июля в Польше учрежден День памяти жертв геноцида, который совершили украинские националисты против граждан республики.

Во время Второй мировой войны украинские националисты с февраля 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Жертвами стали около 100 тыс. человек, в основном женщины, дети и старики. В этом году в Польше вступил в силу закон, который вводит ответственность за отрицание Волынской резни и за пропаганду «бандеровской идеологии».

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