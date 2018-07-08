Порошенко уволил своего помощника

Украинский президент Петр Порошенко освободил от занимаемых должностей своего внештатного помощника, члена комиссии по отбору кандидатов в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Алексея Горащенкова. Указ опубликован на сайте президента Украины.

Согласно документу, Горащенков должен покинуть пост в комиссии НАПК 7 июля, дата его освобождения от второй должности не прописана. Причина кадровых изменений не уточняется.

Политик стал помощником президента Украины в 2014 году, а в 2016 году вошел в состав комиссии по отбору кандидатов в члены НАПК.