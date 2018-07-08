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Порошенко уволил своего помощника

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Фото: TASS/Imago/Jörg Schüler
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Украинский президент Петр Порошенко освободил от занимаемых должностей своего внештатного помощника, члена комиссии по отбору кандидатов в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Алексея Горащенкова. Указ опубликован на сайте президента Украины.

Согласно документу, Горащенков должен покинуть пост в комиссии НАПК 7 июля, дата его освобождения от второй должности не прописана. Причина кадровых изменений не уточняется. 

Политик стал помощником президента Украины в 2014 году, а в 2016 году вошел в состав комиссии по отбору кандидатов в члены НАПК.

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