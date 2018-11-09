Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Удмуртии

В Глазове Республики Удмуртия столкнулись пассажирский автобус и грузовик. Травмы получили пять человек.

Авария произошла на улице Короленко. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением и врезался в полуприцеп грузового автомобиля, стоявшего у тротуара. В результате пострадали пассажиры автобуса, помощь потребовалась четырех мужчинам и одной пожилой женщине. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Ранее сообщалось, что минимум семь человек пострадали в результате ДТП на востоке Москвы. Произошло столкновение автобуса и маршрутки. В момент столкновения «Газель» находилась на остановке, в нее врезался автобус. Все пострадавшие ехали в маршрутке.