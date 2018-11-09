Прямой эфир

Множество ДТП произошло в Благовещенске из-за гололедицы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сразу несколько крупных ДТП произошло на улицах Благовещенска сегодня, 9 ноября. Причиной стала гололедица на дорогах и ухудшение видимости из-за неблагоприятных природных явлений. В городе также зафиксированы пробки, поскольку водители снижают скорость движения.

Как отмечает Амурская служба новостей, утром в районе пересечения улиц Калинина и Красноармейской лоб в лоб столкнулись две иномарки. В районе улиц Первомайской и Амурской автобус сбил пешехода на зебре. ДТП произошли также на пересечении улиц Горького и Загородной, а также улиц 50 лет Октября и Кольцевой. Также, по словам очевидцев, сразу несколько аварий зафиксированы на Зейском мосту. Из-за этого сильно затруднен въезд в город.

В пресс-службе администрации Благовещенска сообщили, что на улицах работает спецтехника. Перекрестки, спуски и подъемы на центральных улицах и в отдаленных районах обрабатывают специальной антигололедной смесью. В управлении ГО и ЧС предупредили, что гололедица сохранится и завтра, 10 ноября. Также возможно усиление ветра до 16 м/с.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине объявили штормовое предупреждение. Непогода обрушится на остров в предстоящие выходные, 10 и 11 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Москве
Около 50 человек погибли в ДТП с двумя автобусами в Зимбабве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017