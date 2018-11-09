Множество ДТП произошло в Благовещенске из-за гололедицы

Сразу несколько крупных ДТП произошло на улицах Благовещенска сегодня, 9 ноября. Причиной стала гололедица на дорогах и ухудшение видимости из-за неблагоприятных природных явлений. В городе также зафиксированы пробки, поскольку водители снижают скорость движения.

Как отмечает Амурская служба новостей, утром в районе пересечения улиц Калинина и Красноармейской лоб в лоб столкнулись две иномарки. В районе улиц Первомайской и Амурской автобус сбил пешехода на зебре. ДТП произошли также на пересечении улиц Горького и Загородной, а также улиц 50 лет Октября и Кольцевой. Также, по словам очевидцев, сразу несколько аварий зафиксированы на Зейском мосту. Из-за этого сильно затруднен въезд в город.

В пресс-службе администрации Благовещенска сообщили, что на улицах работает спецтехника. Перекрестки, спуски и подъемы на центральных улицах и в отдаленных районах обрабатывают специальной антигололедной смесью. В управлении ГО и ЧС предупредили, что гололедица сохранится и завтра, 10 ноября. Также возможно усиление ветра до 16 м/с.

Ранее сообщалось о том, что на Сахалине объявили штормовое предупреждение. Непогода обрушится на остров в предстоящие выходные, 10 и 11 ноября.