Два пассажира пострадали в ДТП с автобусом в Волгоградской области

Автобус с пассажирами опрокинулся в кювет в Волгоградской области. Травмы получили два человека, в том числе беременная женщина.

Авария произошла по дороге из Елани в Камышин. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением при повороте, в результате транспортное средство опрокинулось в кювет. В салоне находились 12 пассажиров. 54-летняя женщина получила перелом руки, также медицинская помощь потребовалась 21-летней беременной женщине. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру».

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Омской области микроавтобус одной из учебных заведений съехал в кювет и перевернулся. Семь студентов получили травмы.