Названа причина столкновения танкера с фрегатом у берегов Норвегии

Греческий нефтяной танкер Sola TS не заметил фрегата ВМС Норвегии KNM Helge Ingstad, так как судно шло с выключенным транспондером.

Как ссообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные международной Системы автоматической идентификации судов AIS, фрегат ВМС Норвегии шел наперерез курсу танкера. Транспондер на судне заработал уже после столкновения, благодаря чему было зафиксировано точное местоположение фрегата.

Столкновение военного корабля и танкера произошло 8 ноября в районе Хордаланна в 50 км к северо-западу от Бергена.

Фрегат возвращался с учений НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец – 2018»). Судно получило пробоину в правом боку и потеряло управление. Его успели отбуксировать ближе к берегу.

На борту фрегата находились 137, а на танкере — 25 человек. В результате ЧП пострадали восемь человек. Погибших нет.