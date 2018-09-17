Трамп назвал дату введения новых торговых пошлин против Китая

Президент США Дональд Трамп намерен объявить о введении новых торговых пошлин в отношении Китая 17 сентября после закрытия фондовых бирж, сообщает Reuters.

Трамп отметил, что уважает китайского лидера Си Цзиньпина, но Вашингтон «больше не может придерживаться старой торговой политики».

По данным агентства, новые пошлины затронут более 6 тыс. продуктов, среди которых электронные товары, бытовая техника, мебель, стройматериалы и др.

16 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Трамп введет 10-процентные пошлины, что значительно ранее заявленных Белым домом в 25%.

Торговая «война» между США и Китаем началась летом этого года, после решения Вашингтона ввести пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил зеркально.

В июле США установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. В августе Вашингтон ввел очередные пошлины на китайские товары на сумму $16 млрд. Власти КНР ответили тем же.