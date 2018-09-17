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Трамп назвал дату введения новых торговых пошлин против Китая

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Президент США Дональд Трамп намерен объявить о введении новых торговых пошлин в отношении Китая 17 сентября после закрытия фондовых бирж, сообщает Reuters.

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К чему могут привести новые американские пошлины

Трамп отметил, что уважает китайского лидера Си Цзиньпина, но Вашингтон «больше не может придерживаться старой торговой политики».

По данным агентства, новые пошлины затронут более 6 тыс. продуктов, среди которых электронные товары, бытовая техника, мебель, стройматериалы и др.

16 сентября газета The Wall Street Journal написала, что Трамп введет 10-процентные пошлины, что значительно ранее заявленных Белым домом в 25%.

Торговая «война» между США и Китаем началась летом этого года, после решения Вашингтона ввести пошлины на ряд китайских товаров. Пекин ответил зеркально.

В июле США установили тарифы в 25% на импорт 818 товаров из Китая общим объемом поставок на $34 млрд в год. В августе Вашингтон ввел очередные пошлины на китайские товары на сумму $16 млрд. Власти КНР ответили тем же.

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