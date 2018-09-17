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Украинских чиновников уличили в использовании рабского труда инвалидов

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Ottfried Schreiter
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Украинские следователи разоблачили преступную схему, организованную несколькими чиновниками Запорожской области, сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, руководитель центра для людей с инвалидностью, его заместитель и еще как минимум один сотрудник эксплуатировали пациентов с умственной недостаточностью, в частности, заставляя их работать на земельных участках местных депутатов.

Как сообщает 17 сентября РЕН ТВ, все пострадавшие имели группу инвалидности, не позволяющую им считаться трудоспособными.

В настоящее время подозреваемые в эксплуатации инвалидов задержаны. Возбуждено уголовное дело, им грозит до 12 дет лишения свободы.

В апреле сообщалось, что в Ставрополе задержан местный житель, использовавший рабский труд на своем земельном участке. Мужчина нанял двух рабочих, однако вместо обещанной платы систематически их избивал и угрожал, не позволяя покинуть свое подсобное хозяйство.

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