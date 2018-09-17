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Число жертв циклона «Флоренс» в США достигло 20

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Фото: REUTERS/Jason Miczek
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Жертвами тропического циклона «Флоренс» в Северной и Южной Каролине стали 20 человек. Об этом в понедельник, 17 сентября, сообщил в своем репортаже с места событий телеканал CNN со ссылкой на данные правоохранителей.

Синоптики полагают, что в ближайшие дни уровень воды будет повышаться. Жилые улицы городов двух американских штатов выглядят как реки, рассказали авторы репортажа, а на автострадах вместо машин видны десятки спасательных шлюпок.

Ранее в понедельник сообщалось о 18 погибших.

Стихия оставила в Северной Каролине без электроснабжения более 530 тыс. потребителей, в Южной Каролине — более 60 тыс.

Накануне президент США Дональд Трамп провел совещание по борьбе с последствиями шторма и выразил соболезнования семьям погибших.

Последнее усиление урагана «Флоренс» в США было зафиксировано 14 сентября. Позже его статус был понижен до шторма.

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