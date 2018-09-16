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Трамп провел совещание по борьбе с последствиями шторма «Флоренс»

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп провел совещание по борьбе с последствиями шторма 16 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Лидер страны продолжает отслеживать готовность всех служб и их реагирование на происшествия, пишет «РИА Новости». В совещании приняли участие министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, командующий береговой охраной США адмирал Карл Шульц и глава агентства по чрезвычайным ситуациям Брок Лонг.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что в результате ДТП, вызванного стихией, в штате Южная Каролина погибли еще два человека. Таким образом, число погибших в результате шторма «Флоренс» возросло до 15.

Ранее Трамп выразил соболезнования родным и близким пяти жертв урагана «Флоренс». 16 сентября Национальный центр США по наблюдению за ураганами сообщил, что «Флоренс» ослаб до тропической депрессии. Однако в штатах Северная Каролина и Южная Каролина по-прежнему сохраняется опасность наводнений и ливневых паводков.

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