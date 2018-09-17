ФАС возбудит дело в отношении Samsung из-за цен на смартфоны

В ближайшее время Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует возбудить дело в отношении южнокорейской корпорации Samsung. Причиной расследования станет координация цен на смартфоны.

Как в понедельник, 17 сентября, рассказал журналистам статс-секретарь, замглавы ФАС Андрей Цариковский: «Ждите, до Samsung добрались». По его словам, дело по этому вопросу еще не возбудили, а речь идет о ценах на новые смартфоны, передает ТАСС.

«В ближайшее время, наверное, будет решаться вопрос о возбуждении дела», — цитирует его «Федеральное агентство новостей».

2 сентября стало известно, что ФАС намерена до конца года изменить подходы ценообразования на авиабилеты при бронировании и продаже через компьютерные системы бронирования.