ФАС накажет за заявления о росте цен на хлеб

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывает вопрос о выдаче предостережений должностным лицам, заявившим о возможном увеличении цен на хлеб. Об этом заявила глава Управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко.

«Что касается заявлений должностных лиц о возможном повышении цен, в настоящее время ФАС России рассматривает возможность выдачи предостережения по данному факту», — цитирует ее ТАСС.

Кроме того, Мирочиненко сообщила, что федеральная служба попросит территориальные управления усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства на рынке хлеба. При этом на федеральном уровне контрольный орган разработает меры для исправления ситуации с необоснованным ростом цен.

Вместе с тем представитель Минсельхоза сообщил агентству, что в этом году урожай зерна может составить около 105 млн т, что позволит полностью обеспечить страну хлебом.

Ранее представители зерновых компаний и производители хлеба сообщили «Известиям», что цены на продукцию могут вырасти на 10% к октябрю из-за удорожания зерна при изменении курса валют.