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ФАС предложит новые подходы к ценообразованию авиабилетов

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена до конца года изменить подходы ценообразования на авиабилеты при бронировании и продаже через компьютерные системы бронирования. С таким заявлением выступил руководитель службы Игорь Артемьев.

По его словам, ФАС закончила проверочные мероприятия в отношении систем бронирования и теперь у службы есть несколько претензий к существующему ценообразованию.

Как сообщает агентство экономической информации «Прайм», Артемьев подчеркнул, что ФАС совместно с авиакомпаниями разобрались, как именно это происходит, и до конца 2018 года намерены изменить ситуацию. Также он назвал цены на билеты слишком высокими.

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