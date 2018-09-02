ФАС предложит новые подходы к ценообразованию авиабилетов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена до конца года изменить подходы ценообразования на авиабилеты при бронировании и продаже через компьютерные системы бронирования. С таким заявлением выступил руководитель службы Игорь Артемьев.

По его словам, ФАС закончила проверочные мероприятия в отношении систем бронирования и теперь у службы есть несколько претензий к существующему ценообразованию.

Как сообщает агентство экономической информации «Прайм», Артемьев подчеркнул, что ФАС совместно с авиакомпаниями разобрались, как именно это происходит, и до конца 2018 года намерены изменить ситуацию. Также он назвал цены на билеты слишком высокими.