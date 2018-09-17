Прямой эфир

Следственная группа изучит данные РФ по сбившей MH17 ракете

0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию обстоятельств крушения малайзийского самолета Boeing на Украине изучит данные, представленные российскими властями. Об этом говорится в заявлении группы.

«ССГ тщательно изучит представленные сегодня материалы, как только РФ передаст соответствующие документы по запросу, сделанному в мае, и резолюции 2166 СБ ООН», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Крушение Boeing: противоречия в версии самоубийства пилота
Крушение Boeing: противоречия в версии самоубийства пилота
Почему пилот, собиравшийся увольняться и ехать домой к жене, направил самолет в землю

Как отмечается в заявлении, запрос касался цифр, обнаруженных на нескольких обломках ракеты. При этом следственная группа подчеркивает, что специалисты тщательно анализирует всю информацию, предоставляемую Москвой.

Крушение самолета Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» произошло 17 июля 2014 года при выполнении рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Воздушное судно разбилось на востоке Донецкой области Украины, в результате погибли 298 человек.

17 сентября руководитель Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин сообщил, что ракету, сбившую лайнер, ввезли в воинскую часть Украинской ССР в 1986 году, после этого ее не перевозили на территорию РФ. Ведомство также предоставило в доказательство аудиозапись разговора украинских военных, голос одного из которых принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК направил в Генпрокуратуру данные о причастности Украины к крушению МН17
Российский дипломат ответил The Washington Post на статью о крушении MH17

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017