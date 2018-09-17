Следственная группа изучит данные РФ по сбившей MH17 ракете

Совместная следственная группа (ССГ) по расследованию обстоятельств крушения малайзийского самолета Boeing на Украине изучит данные, представленные российскими властями. Об этом говорится в заявлении группы.

«ССГ тщательно изучит представленные сегодня материалы, как только РФ передаст соответствующие документы по запросу, сделанному в мае, и резолюции 2166 СБ ООН», — приводит ТАСС выдержку из документа.

Как отмечается в заявлении, запрос касался цифр, обнаруженных на нескольких обломках ракеты. При этом следственная группа подчеркивает, что специалисты тщательно анализирует всю информацию, предоставляемую Москвой.

Крушение самолета Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии» произошло 17 июля 2014 года при выполнении рейса MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Воздушное судно разбилось на востоке Донецкой области Украины, в результате погибли 298 человек.

17 сентября руководитель Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ Николай Паршин сообщил, что ракету, сбившую лайнер, ввезли в воинскую часть Украинской ССР в 1986 году, после этого ее не перевозили на территорию РФ. Ведомство также предоставило в доказательство аудиозапись разговора украинских военных, голос одного из которых принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку.