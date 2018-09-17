Прямой эфир

СК направил в Генпрокуратуру данные о причастности Украины к крушению МН17

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру информацию о причастности украинских военных к крушению малайзийского лайнера Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году. Данные будут переданы голландской стороне. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в понедельник, 17 сентября. 

Главы РФ и Малайзии хотят способствовать расследованию крушения Boeing
Главы РФ и Малайзии хотят способствовать расследованию крушения Boeing
Владимир Путин и Наджиб Разак обсудили трагедию в небе над Донбассом

Она также отметила, что данные о причастности к аварии самоходной огневой установки «Бук» не нашли подтверждения в ходе расследования.

«Хотим заявить, что утверждения о причастности к поражению Boeing самоходной огневой установкой «Бук», принадлежащей одной из частей противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, своего подтверждения не нашли», — цитирует ее ТАСС.

Лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

В 2018 году следственная группа, состоящая из специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения, согласно которой лайнер якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД РФ обвинения назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности страны к авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.

Ранее 17 сентября Министерство обороны РФ обнародовало номер ракеты, сбившей лайнер. По информации ведомства, она была произведена в 1986 году в Подмосковье, после чего была поставлена в воинскую часть Украинской ССР. В качестве доказательства вины Украины в крушении самолета ведомство представило аудиозапись разговора украинских военных, сделанную в 2016 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобороны обвинило Украину в манипулировании следствием по делу о крушении МН17
В Киеве отвергли принадлежность сбившей MH17 ракеты Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017