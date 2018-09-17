СК направил в Генпрокуратуру данные о причастности Украины к крушению МН17

Следственный комитет России направил в Генпрокуратуру информацию о причастности украинских военных к крушению малайзийского лайнера Boeing 777 в Донецкой области в 2014 году. Данные будут переданы голландской стороне. Об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в понедельник, 17 сентября.

Она также отметила, что данные о причастности к аварии самоходной огневой установки «Бук» не нашли подтверждения в ходе расследования.

«Хотим заявить, что утверждения о причастности к поражению Boeing самоходной огневой установкой «Бук», принадлежащей одной из частей противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации, своего подтверждения не нашли», — цитирует ее ТАСС.

Лайнер «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Жертвами авиакатастрофы стали 298 человек.

В 2018 году следственная группа, состоящая из специалистов из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины выдвинула предварительную версию крушения, согласно которой лайнер якобы был поражен российским зенитным комплексом «Бук».

В МИД РФ обвинения назвали голословными из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств причастности страны к авиакатастрофе. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи с чем нет оснований ему доверять.

Ранее 17 сентября Министерство обороны РФ обнародовало номер ракеты, сбившей лайнер. По информации ведомства, она была произведена в 1986 году в Подмосковье, после чего была поставлена в воинскую часть Украинской ССР. В качестве доказательства вины Украины в крушении самолета ведомство представило аудиозапись разговора украинских военных, сделанную в 2016 году.