Депардье попросит у Эрдогана турецкое гражданство

Французский актер Жерар Депардье выразил желание получить гражданство Турции и намерен обратиться с этой просьбой к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом пишет газета Aydinlik.

Депардье находился в Пхеньяне вместе с ассоциацией дружбы между Францией и КНДР по случают 70-летия Северной Кореи. На вопрос журналистов, планирует ли он получать еще какое-либо гражданство кроме российского, Депардье ответил: «Конечно, я в октябре буду в Турции и спрошу об этом у Эрдогана».

Кроме того, артист отметил, что может получить гражданство Алжира. Еще в феврале актер заявлял, что планирует переехать в эту страну.

Депардье получил российское гражданство в начале 2013 года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. После этого актер прописался в Саранске. При этом артист сохранил и французское гражданство.