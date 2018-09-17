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Депардье попросит у Эрдогана турецкое гражданство

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Французский актер Жерар Депардье выразил желание получить гражданство Турции и намерен обратиться с этой просьбой к президенту страны Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом пишет газета Aydinlik.

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Депардье находился в Пхеньяне вместе с ассоциацией дружбы между Францией и КНДР по случают 70-летия Северной Кореи. На вопрос журналистов, планирует ли он получать еще какое-либо гражданство кроме российского, Депардье ответил: «Конечно, я в октябре буду в Турции и спрошу об этом у Эрдогана».

Кроме того, артист отметил, что может получить гражданство Алжира. Еще в феврале актер заявлял, что планирует переехать в эту страну.

Депардье получил российское гражданство в начале 2013 года, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. После этого актер прописался в Саранске. При этом артист сохранил и французское гражданство.

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