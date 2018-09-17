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Следственный комитет возбудил дело по факту убийства Шенгелии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Уголовное дело по факту убийства мужчины во Всеволожском районе Ленинградской области возбудили в понедельник, 17 сентября, в региональном управлении Следственного комитета.

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Автомобиль Mercedes с телом водителя, погибшего от многочисленных огнестрельных ранений, обнаружили в лесополосе. Погибшим, по предварительным данным, является 53–летний Бадри Шенгелия.

Следствие возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса («Убийство»)

«По предварительным данным, автомобиль Mercedes под управлением мужчины двигался по Новоприозерскому шоссе по направлению в город Санкт-Петербург, но в районе 249-го км был обстрелян неизвестным из проезжавшего мимо автомобиля», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

На месте убийства работает следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей отдела по расследованию особо важных дел и криминалистов следственного управления.

Ранее в понедельник РЕН ТВ сообщил подробности убийства предпринимателя Шенгелия.

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