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Нападение грабителей на бизнесмена в Татарстане попало на видео

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Фото: Следственный комитет
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Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись нападения грабителей на дом татарстанского бизнесмена Евгения Деданина. Инцидент закончился гибелью двух налетчиков.

На кадрах видно, как двое мужчин в масках, держащие в руках предметы, похожие на оружие, ведут из одного здания в другое мужчину со связанными руками.

По версии следствия, 12 сентября в дом бизнесмена проникли три грабителя. Они связали Деданина и находившегося у него в гостях друга. Мужчинам удалось освободиться, завязалась драка, в ходе которой Деданин схватил нож и нанес двум злоумышленникам ранения, оказавшиеся смертельными. Третий бандит сбежал, но вскоре был задержан.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, назначен ряд экспертиз. Деданин, в отношении которого возбуждено уголовное дело по статье об убийстве при превышении необходимой самообороны, отпущен под обязательство о явке. По факту разбойного нападения на дом бизнесмена также возбуждено уголовное дело.

10 сентября суд вынес приговор жителю Хабаровского края, убившему жену. Мужчина настаивал, что женщина сама на него напала с ножом, а он оборонялся, но экспертиза опровергла эти заявления.

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