Киллера из 1990-х арестовали в Москве

В Москве арестовали подозреваемого в убийстве двух мужчин. Уголовное дело в отношении Роберта Березина возбудили в 1997 году. Ему предъявлены обвинения по 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору по найму).

В сентябре 1997 года Березин договорился об убийстве московского бизнесмена, застрелил мужчину в подъезде, но узнал, что убил не того человека. На следующий день в подъезде дома по улице Смольной в Москве он шесть раз выстрелил в «заказанного» ему человека, передает РЕН ТВ.

После этого киллер скрылся от правоохранителей, но его объявили в международный розыск и заочно арестовали.

«Благодаря работе следователей и криминалистов ГСУ СК России по городу Москве по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет, проводимой совместно с сотрудниками столичного уголовного розыска, 29 августа 2018 года Березин был задержан на территории города Тольятти и доставлен в Москву», — отмечается на сайте Следственного комитета России.

Следствие ведется, устанавливаются соучастники преступления.

Весной житель Дагестана нанял киллера за 300 тыс. рублей для убийства жены своего дяди, однако «убийца» отправился в полицию и рассказал о готовящемся преступлении.