СМИ узнали подробности убийства предпринимателя Бадри Шенгелии

Стали известны подробности убийства бизнесмена из Санкт-Петербурга Бадри Шенгелия. Предпринимателя застрелили днем в понедельник, 17 сентября, во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев, за автомобилем Шенгелии ехал белый Mercedes с финскими номерами. В 250 км от карельского города Сортавала водитель иномарки обогнал машину бизнесмена, после чего расстрелял автомобиль.

Шенгелия умер в салоне автомобиля от полученных ран, передает «Газета.ру», на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.

В феврале Шенгелия дал показания в Мосгорсуде, что передал $50 тыс. главе управления собственной безопасности СК России Михаилу Максименко, чтобы было возбуждено дело о краже у бизнесмена дорогих часов.

«Мы часто встречались с Максименко, в две недели один раз — это точно. Мне сказали, если это дело не пролоббировать, то оно не будет возбуждено», — заявлял он.

В апреле Максименко признали виновным в получении взятки в особо крупном размере за освобождение из-под стражи приближенных криминального авторитета Захария Калашoва (Шакро Молодой). Мосгорсуд приговорил его к 13 года лишения свободы.