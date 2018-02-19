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Бизнесмен Шенгелия рассказал о даче взятки полковнику Максименко

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Бизнесмен из Санкт-Петербурга Бадри Шенгелия в понедельник, 19 февраля, рассказал в Мосгорсуде, что передал $50 тыс. главе управления собственной безопасности СК РФ Михаилу Максименко по поводу возбуждения уголовного дела о краже у него дорогих часов.

«Мы часто встречались с Максименко, в две недели один раз — это точно. Мне сказали, если это дело не «пролоббировать», то оно не будет возбуждено», — цитирует бизнесмена «РИА Новости».

Шенгелия уточнил, что передача взятки прошла в гостинице «Пулковская» в Петербурге в октябре 2015 года. Он также рассказал подробности. 

«На первом этаже меня встретил охранник и провел на нулевой этаж. Там я переговорил с Михаилом Ивановичем», — сообщил он.

После этого охранник бизнесмена привез деньги.

«Я передал эти деньги после возбуждения уголовного дела в обмен на постановление о возбуждении дела», — уточнил он.

Ранее 23 января Максименко не признал свою вину в получении взяток, в том числе от Захара Калашова, известного как «вор в законе» Шакро Молодой.

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