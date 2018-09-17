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Памфилова признала выборы в Приморье состоявшимися

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Ситуация во втором туре губернаторских выборов в Приморье показывает их прозрачность и конкурентность, считает председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

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По ее словам, у ЦИК нет сомнений в том, что выборы в Приморском крае состоялись. «Насколько я знаю, до последнего момента не было особых ни жалоб, ни замечаний, даже когда были введены почти 98% бюллетеней, ни у кого не было никаких сомнений. Выборы состоялись», — приводит ТАСС заявление главы комиссии.

При этом Памфилова отметила, что инициированные ЦИК нововведения о наблюдении за изменением явки и подсчетом голосов в режиме онлайн позволили сделать процесс голосования максимально прозрачным. «Я считаю, это самый большой плюс, который можно сказать о нынешнем избирательном процессе. Максимальная открытость — и всё тайное становится явным», — заявила председатель ЦИК.

Еще одним положительным эффектом от нововведений Памфилова считает острую конкурентную борьбу между кандидатами на пост главы региона. «Выборы реально конкурентные, когда два кандидата идут буквально по пятам друг друга, то опережая, то немного отставая», — отметила глава Центризбиркома.

Вместе с тем Памфилова подчеркнула, что Центризбирком при необходимости может вмешаться при подведении итогов выборов Приморским избиркомом.

Второй тур выборов главы Приморья состоялся 16 сентября. За кресло губернатора боролись действующий врио руководителя региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко (КПРФ).

23 сентября второй тур выборов также состоится еще в трех российских регионах: Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.

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