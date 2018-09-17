Памфилова прокомментировала второй тур выборов губернатора Приморья

Руководитель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что итоги второго тура губернаторских выборов в Приморском крае будут подведены только после того, как ЦИК разберется во всех жалобах. Об этом она сообщила в беседе с ТАСС в понедельник, 16 сентября.

Второй тур выборов главы Приморья состоялся накануне. За кресло губернатора боролись действующий врио руководителя региона Андрей Тарасенко («Единая Россия») и Андрей Ищенко (КПРФ). Как уточняет агентство со ссылкой на данные ЦИК, после обработки 97,87% протоколов Тарасенко набрал 47,11% голосов, а его оппонент — 50,37%. Однако по итогам обработки 99,03% протоколов вперед вышел Тарасенко с 49,02%.

23 сентября второй тур выборов также состоится еще в трех российских регионах: Владимирской области, Хабаровском крае и Хакасии.