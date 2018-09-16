13,54% избирателей Приморья проголосовали на выборах губернатора по состоянию на 12:00

Более 13% избирателей Приморья проголосовали на выборах главы региона. По состоянию на 12:00 по местному времени (5:00 мск) явка составила 13,54%. Об этом пишет PrimaMedia.

Лидерами по явке являются Октябрьский район (23,44% проголосовавших), Ольгинский район (21,17%) и Дальнереченский район (21,16%).

По состоянию на 10:00 утра по местному времени явка составила 5,08%.

В настоящий момент в регионе проходит второй тур голосования, в который прошли врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко (партия «Единая Россия») и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

10 сентября стало известно, что четыре российских региона — Приморский и Хабаровский края, Республику Хакасия, а также Владимирскую область — ждет второй тур голосования на выборах губернатора, поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей 9 сентября.